Serik'te "Gençler Çöpe Atmıyor, Dönüştürüyor" Projesi

Antalya'nın Serik İlçesinde doğal kaynakları koruma altına almak ve geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla 'Gençler Çöpe Atmıyor Dönüştürüyor' projesi başlatıldı.

Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturarak nitelikli nesiller yetiştirilmesini amaçlayan Serik Belediyesi, öğrencileri, geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek ve çevre konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Geri dönüşümde farkındalığı artırmak için hayata geçirilen "Gençler Çöpe Atmıyor, Dönüştürüyor" sosyal sorumluluk projesi için düzenlenen tanıtım toplantısına Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Temizlik İşleri Müdürü Ayşenur Can, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Hakalmaz, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Doğayı ve çevreyi korumak için düzenlenen projeyle birlikte gönüllü çevre temizlik grubu oluşturulacak. Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla farkındalık yürüyüşü, çevre festivali düzenlenecek. Ayrıca doğaya atılan atıkların geri dönüşüm kazandırılması için öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak, atıklardan ürettiği sanat eserleri sergilenecek. Satışından elde edilecek gelirle de TEMA Vakfından ağaç fidanı alınıp dikilecek.



Can; "Amacımız geri dönüşümle ilgili farkındalık oluşturmak"



Temizlik İşleri Müdürü Ayşenur Can, "Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda belediye başkanımız Ramazan Çalık'ın talimatıyla gelecek için projeler üretiyor ve yatırımlar yapıyoruz. Yarınlarımız olan çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini erken yaşlarda edinmeleri ve ambalaj atıkların doğru şekilde toplanarak, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için bu tür projeleri artırarak devam edeceğiz" dedi.



Hakalmaz: "Çevre bizim ikinci evimiz"



Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Hakalmaz ise, "Çevre bizim ikinci evimiz. Biz müdürlük olarak üstümüze düşen görevleri geçen sene olduğu gibi bu sene de yerine getireceğiz. Bizler çok büyük bir aileyiz. 25 bin öğrencimize çevre bilincini aşılamak için 1900 öğretmen arkadaşımıza büyük görev düşüyor. Sizlerden ricamız Burada almış olduğumuz bilgileri okullarınıza gittiğimiz zaman öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tanıtım toplantısı düzenleyerek anlatmanızdır. Projeyi düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



İlçe genelinde çevre bilincini gençler üzerinde oluşturmak amacıyla düzenlenecek olan 2019 yılı Ambalaj Atığı Toplama Yarışması merkez, kırsal ve sahil bölgesi olmak üzere 3 kategoride yapılacak. Her bölgeden en çok atık toplayan okullar da büyük ödüllerin sahibi olacak. - ANTALYA

