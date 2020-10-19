Serik'te golf heyecanı

Ödül töreni The Land of Legends'taki şovlar ve geceye özel olarak açılan hyper coaster turuyla sona erdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde The Land of Legends sponsorluğunda düzenlenen Taurus Golf Kulübü ekim ayı turnuvası, iş insanları, profesyonel ve amatör golf oyuncuları ile turizmcileri bir araya getirdi.

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