Serik'te hatalı sürücüler "kırmızı düdük" ile uyarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Serik'te hatalı sürücüler "kırmızı düdük" ile uyarıldı

07.05.2022 12:36
Serik'te hatalı sürücüler "kırmızı düdük" ile uyarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde hatalı sürücüler kırmızı düdükle uyarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hatalı sürücüler kırmızı düdükle uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması yaptı.

Denetimlerde emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını, çocukların çocuk koltuğunda oturup oturmadığını kontrol eden ekipler, sürücülerden seyir halinde cep telefonu ile konuşmamalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Ekipler, hatalı davranan sürücülere kırmızı düdük çalarak, trafik kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Antalya'da yayalar kırmızı çizgi Antalya'da yayalar kırmızı çizgi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te hatalı sürücüler 'kırmızı düdük' ile uyarıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 12:45:14. #1.11#
SON DAKİKA: Serik'te hatalı sürücüler "kırmızı düdük" ile uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement