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Serik'te hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı için tören düzenlendi - Son Dakika

Serik'te hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı için tören düzenlendi

11.02.2022 17:00
Serik'te hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı için tören düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı doktor için tören düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı doktor için tören düzenlendi.

Belek Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı doktor Bülent Doğan (45), için görev yaptığı Serik Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen törende dua edildi.

Törene MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, başhekim Yusuf Kara ve mesai arkadaşları katıldı.

Doğan'ın yaklaşık 8 aydır Serik'te görev yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Hisarcık, Antalya, Tören, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı için tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serik'te hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı için tören düzenlendi - Son Dakika
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