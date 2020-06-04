Serik'te hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Serik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde O.B'ye ait 3 keçi, Eskiyörük Mahallesi'nde R.A'ya ait bağ evinden ağaç kesme motoru ve balyoz ile Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde 5 keçi çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarında kullanılan kamyoneti tespit etti. Bunun üzerine Muratpaşa ilçesindeki Zeytinköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.R.T ve R.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 33 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İfadelerinde çaldıkları hayvanları ve malzemeleri satarak uyuşturucu madde satın aldıklarını söyledikleri belirtilen zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan yapılan araştırmada bulunan 8 keçi ile ağaç kesme motoru ve balyoz sahiplerine teslim edildi.