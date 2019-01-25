Son Dakika Haberleri: Serik'te Hortrum ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Serik'te Hortrum ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi

2 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde dün etkili olan hortum ve yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı.

Serik'te Hortrum ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde dün etkili olan hortum ve yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Mustafa Çömezoğlu zarar gören seralardan inceleme yaptı. Fırtına ve oluşan hortum nedeniyle ilçede 30 çiftçiye ait domates, çilek, biber ve salatalık seraları zarar gördü.

Belek-Kadriye-Kundu Kral Yolu ise bir golf sahasında yaklaşık 50 çam ağacı devrildi. Hortumun söktüğü çam ağaçları yola savruldu. Belediye ekipleri, yollara devrilen ağaçları kesere kaldırdı.

Kaymakam Haluk Şimşek, hortumdan seralar zarar gördüğünü, çok sayıda ağacın devrildiğini söyledi. Fırtınanın ciddi zarara yol açtığını kaydeden Kaymakam Şimşek, "Çiftçilerimiz mutlaka tarım sigortası yaptırsın. Zarar gören yerler, toplu afet kapsamı altına alınırsa çiftçilerimizin zararları karşılanır" dedi.

Çilek üreticisi Mustafa Mutaf, "Meydana gelen hortum ve fırtınadan seralarımız büyük zarar gördü. Mahsulümüz telef oldu. Çilek hassas bir meyve olduğu için yağmur suyunu gördüğü zaman hemen çürüme yapar. Kısacası alın terimiz, hotum ve fırtınada yok oldu. Zararımız büyük" diye konuştu.

Köseler Mahallesi'ndeki serası zarar gören Seffat İlişik ise "Bu sezon bitti, bütün emeklerimiz gitti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yıkılan ağaçlar

Çilek serası

Çilek üreticisi ile Röp,

Salatalık üreticisi kadın ile röp.

Kaymakam ile röp.

Heyetin incelemelerinden görüntü.

Belediye Ekiplerinin yollara devrilen ağaçları temizleme çıalışmaları

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:24 Kaynak: DHA

serik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı! Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Number1 İflas Haberlerini Yalanladı Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:19:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serik'te Hortrum ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]