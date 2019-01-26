Son Dakika Haberleri: Serik'te Hortum, Ev ve İş Yerleriyle Seraları Vurdu

Serik'te Hortum, Ev ve İş Yerleriyle Seraları Vurdu

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum, bölgedeki evler, iş yerleri ve seralara zarar verdi.

Serik'te Hortum, Ev ve İş Yerleriyle Seraları Vurdu, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum, bölgedeki evler, iş yerleri ve seralara zarar verdi. Bazı mahallelerde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde saat 13.00 sıralarında başlayan şiddetli yağışın ardından hortum meydana geldi. Hortumun vurduğu bazı iş yerlerinin camları kırılırken, Ahmediye Mevkii'nde 3 evin çatısı uçtu, 3 ahır, 6 serayla ağaçlar ve elektrik direkleri yıkıldı. Park halindeki bir traktörün römorku da hortumun şiddetiyle devrildi. Seralardaki karpuz, domates ve biber fideleri zarar gördü.

Boğazkent Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yılmaz, "Aniden denizden gelen hortum seraları ve bazı evleri yerle bir etti. Büyük oranda maddi zarar oluştu. Ahır içerisinde bulunan hayvanlar da hortumdan etkilenirken, telef olan hayvanımız olmadı" dedi.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

D-400 karayolunun Serik'e bağlı Gebiz ve Kocayatak kavşakları arasındaki bölgede ise şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yerlerin beyaza büründüğü karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yukarıkocayatak, Kadriye, Belek, Kuşlar, Zırlankaya ve Aşağıçatma mahallelerinde de şiddetli dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu cam ve plastik seralarda büyük hasara yol açarken, bazı araçların camlarını kırdı. 

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

Antalya, serik, 3. Sayfa
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