Serik'te Hortum, Ev ve İş Yerleriyle Seraları Vurdu (2)
1 saat önce
EVLERDE MAHSUR KALAN SURİYELİLER KURTARILDISerik'in Yukarıkocayatak ve Şatırlı mahalleleri arasında kalan Kuzulcak Deresi, yoğun yağmur ve dolunun etkisiyle taştı.
EVLERDE MAHSUR KALAN SURİYELİLER KURTARILDI
Serik'in Yukarıkocayatak
ve Şatırlı mahalleleri arasında kalan Kuzulcak Deresi, yoğun yağmur
ve dolunun etkisiyle taştı. Derenin taşmasıyla bölgedeki birçok ev ve sera su altında kaldı. Bölgedeki seralarda çalışan Suriyeli 20 kişi de oturdukları evlerde mahsur kaldı. Suriyelilerin çalıştıkları seraların sahiplerine haber vermesiyle olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kepçe ve iş makineleriyle Suriyeli işçileri kurtardı.
Kurtarılan Suriyeli işçiler, bel hizasına kadar su altında kaldıklarını ve çok korktuklarını anlatırken, su baskını
sırasında evde küçük yaşta çocuklar olduğunu da kaydetti. Bölgede birçok seranın ve evin su altında kaldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:49 Kaynak: DHA
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