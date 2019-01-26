Son Dakika Haberleri: Serik'te Hortum, Ev ve İş Yerleriyle Seraları Vurdu (2)

Serik'te Hortum, Ev ve İş Yerleriyle Seraları Vurdu (2)

1 saat önce

EVLERDE MAHSUR KALAN SURİYELİLER KURTARILDISerik'in Yukarıkocayatak ve Şatırlı mahalleleri arasında kalan Kuzulcak Deresi, yoğun yağmur ve dolunun etkisiyle taştı.

Serik'te Hortum, Ev ve İş Yerleriyle Seraları Vurdu (2), System.String[]
EVLERDE MAHSUR KALAN SURİYELİLER KURTARILDI

Serik'in Yukarıkocayatak ve Şatırlı mahalleleri arasında kalan Kuzulcak Deresi, yoğun yağmur ve dolunun etkisiyle taştı. Derenin taşmasıyla bölgedeki birçok ev ve sera su altında kaldı. Bölgedeki seralarda çalışan Suriyeli 20 kişi de oturdukları evlerde mahsur kaldı. Suriyelilerin çalıştıkları seraların sahiplerine haber vermesiyle olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kepçe ve iş makineleriyle Suriyeli işçileri kurtardı.

Kurtarılan Suriyeli işçiler, bel hizasına kadar su altında kaldıklarını ve çok korktuklarını anlatırken, su baskını sırasında evde küçük yaşta çocuklar olduğunu da kaydetti. Bölgede birçok seranın ve evin su altında kaldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:49 Kaynak: DHA

Yukarıkocayatak, serik, 3. Sayfa
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