SERİK'TE HORTUM KAMERADA - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde şiddetli sağanak sonrası hortum oluştu. Boğazkent sahil bölgesinde deniz üzerinde ortaya çıktığı belirlenen hortum, Manavgat ilçesinin İlarma sahili bölgesine doğru bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. Hortumu bölgede oturan Nahit Toklu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Nahit Toklu, "Saat 06.30 sıralarında şimşekle birlikte yağmur başladı. Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim. Cep telefonumla çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Boğazkent ve İlarma sahili ortasında çıktı hortum. Daha önce de sahilde hortum çıktığını görmüştüm" dedi.