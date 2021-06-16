Serik'te hortum kamerada (2) - Son Dakika

ŞEZLONG VE KAMERİYELER UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinin Boğazkent Mahallesi'nde bu sabah yağış sonrası oluşan 2 hortum anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Denizde oluşan hortumlardan biri, karaya ulaştı ve 5 yıldızlı otelin plaj ile havuz kısmında şezlong, masa ve sandalyeleri havaya uçurdu. Bu anlarda otel personeli, korunaklı yere sığınırken, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Şezlong ve kameriyeler uçarken, ağaçlar devrildi. Denizden gelen hortum, hasara yol açmasının ardından kayboldu. Otel yetkilileri de tesiste hasar meydana geldiğini açıkladı.