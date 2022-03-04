Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor

04.03.2022 13:40
Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor

Serik ilçesindeki hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Serik ilçesindeki hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, AA muhabirine, hortum ve sağanak sonrası ekiplerin bölgede çalışmalarını yürüttüklerini ve ön tespitleri tamamladıklarını söyledi.

Çandır, Alacami, Karadayı ve Aşağıçatma mahallelerinde 3 ekiple hasar tespit yapıldığını bildiren Çömezoğlu, "İlk belirlemelere göre 4 mahallemizde 65 üreticimizin 256 dekar örtü altı alanda gerek içerisinde bulunan mahsulde, gerekse çökmelere bağlı zarar tespiti yaptık. Bu seralarda daha çok karpuz, domates, hıyar, patlıcan, marul ve muz gibi ürünler zarar gördü." dedi.

Muhtarların da ekiplere yardımcı olduğunu dile getiren Çömezoğlu, hasar tespit çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Öte yandan Serik Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de hortumdan zarar gören elektrik nakil hatlarında tadilat çalışmalarına başladı. Mahallelerin büyük bir bölümünde elektrik sıkıntısının yaşanmadığını, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de kısa sürede giderileceği bildirildi.

Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor
Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor
Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor
Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor

YORUMLAR
500
İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri

Hisarcık, Çandır, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
13:53 Kiev, hendek kazıp savaşa hazırlanırken, Mariupol da direniş devam ediyor!
13:52 Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!
13:41 İsmail Kartal, Valencia'nın sakatlandığını açıkladı, Mesut Özil için ışık yaktı
13:31 18 günlük evliydiler! Eşini başından vuran kocaya 31 yıllık hapis cezası
13:17 Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı!
13:16 Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement