Serik'te hurda depolama alanında yangın (1)
1 saat önce
Serik D-400 karayolunun Kadriye kavşağı Kayaburnu Mahallesi yakınlarındaki hurda malzemelerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
Serik D-400 karayolunun Kadriye kavşağı Kayaburnu Mahallesi yakınlarındaki hurda malzemelerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin de bulunduğu depodaki yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun yanındaki plastik seranın da bir kısmı alevlerden zarar gördü. Yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.
Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü Bodrum'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu