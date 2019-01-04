Serik'te Hurda Hırsızlığı
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde hurda hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Antalya
'nın Serik ilçesinde hurda hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçaalan
Mahallesi Sanayi Sitesi'nde polis ekipleri bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetteki aramada çöp kovası, varil, bank, mazgal, demir bariyer ve ilçedeki bazı muhtar adaylarının reklam tabelası, taksi durağı tabelası ele geçirildi.
Kamyonetteki H.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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