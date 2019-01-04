Son Dakika Haberleri: Serik'te Hurda Hırsızlığı

Serik'te Hurda Hırsızlığı

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde hurda hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Serik'te Hurda Hırsızlığı, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde hurda hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde polis ekipleri bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki aramada çöp kovası, varil, bank, mazgal, demir bariyer ve ilçedeki bazı muhtar adaylarının reklam tabelası, taksi durağı tabelası ele geçirildi.

Kamyonetteki H.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Akçaalan, Antalya, serik, Güncel
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