Serik'te huzur operasyonları

Serik ilçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen huzur operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçede çeşitli tarihlerde yapılan ve huzur operasyonları adı verilen operasyonlar, denetimler kapsamında Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Kenti önünde gasp ve hırsızlık suçundan aranan M.E. gözaltına alındı.

Cumalı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla A.K. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Polis ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı uygulamalarda ise cezaevi firarisi olduğu tespit edilen A.A'yı gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Polis ekipleri düğünlerde tüfekle ateş ettikleri tespit edilen 2 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.