Serik'te huzur toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serik'te huzur toplantısı - Son Dakika

Serik'te huzur toplantısı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde huzur toplantısı yapılan huzur toplantısında, vatandaşlara trafik, şüpheli şahıs ihbarı ve güvenlik gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Serik'te huzur toplantısı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde huzur toplantısı yapılan huzur toplantısında, vatandaşlara trafik, şüpheli şahıs ihbarı ve güvenlik gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.


Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Orta Mahalle'de düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Trafik Denetleme Büro Amiri Caner Yurdakul, Polis Merkezi Amiri Uğur Arı, Asayiş Büro Amiri Muhammed Yusuf Işık, Büro Memuru Şahin Dündar ve mahalle muhtarı Hüseyin İnce ve vatandaşlar katıldı.


Toplantıda, trafik, şüpheli şahıs ihbarı ve güvenlik gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.


Değişik emniyet birimlerince yürütülen projeler ile ilgili de bilgilendirmeler yapılarak, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında vatandaşlara tespit ve talepler iletildi.


Aynı zamanda toplantıda, şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 155 Polis Hattı'na, "Alo 140 Terör İhbar Hattı'na veya Emniyet Müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat ederek, bildirebilecekleri hususunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA

Antalya, Huzur, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun katillerini istiyorum
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var" Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:12 DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:12 Malatya'da kar nedeniyle kapanan 226 mahalle yolunun 123'ü açıldı - Son Dakika
20:11 Noel ayini - Son Dakika
20:10 ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82 - Son Dakika
20:10 Mustafa Cengiz: "Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yanlış" - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
19:18 Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serik'te huzur toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]