Serik'te İdlib şehitlerine destek yürüyüşü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı lanetlemek ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.



Serik ilçesinde Çınaraltı meydanında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun Esed" sloganları atıp tekbir getirerek Atatürk caddesinde yürüyüş yaptılar. Yürüyüşe katılan 7'den 70'e herkes tek yürek oldu. Vatandaşlar, "Sınırlarımızın emniyeti ve güvenliğini sağlayan kahraman ordularımıza destek vermek için toplandık. Suriye meselesi zalimin karşısında, mazluma destek olmak, hakkı haykırmak için giriştiğimiz bir mücadeledir. İnşallah Mehmetçiğimiz, Allah'ın yardımıyla ülkemiz topraklarına göz diken düşmanları bertaraf edecektir. " diye konuştular. - ANTALYA