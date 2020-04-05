Son Dakika › Güncel › Serik'te ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımların dağıtımı devam ediyor - Son Dakika
Serik'te ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımların dağıtımı devam ediyor
6 saat önce
Serik ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında dağıtılacak bin liralık sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden jandarma ekiplerince teslim ediliyor.
Serik ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında dağıtılacak bin liralık sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden jandarma ekiplerince teslim ediliyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulamayla bin liralık sosyal yardım ödemelerini hak sahibi ailelerin evlerine götürdü.
Ekipleri karşısında gören, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sevinç yaşadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:54 Kaynak: AA
Son Dakika Horoz dövüştürüp, sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye, 48 bin 125 lira ceza Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı