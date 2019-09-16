Serik'te iki günde iki ayrı yangın
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Antalya'nın Serik ilçesinde dün makilik alanda meydana gelen yangının ardından bu kez de plastik atık ve hurdalıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
Antalya'nın Serik ilçesinde dün makilik alanda meydana gelen yangının ardından bu kez de plastik atık ve hurdalıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi'nde, plastik atıkların ve hurdalıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangına olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
(İHA)
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