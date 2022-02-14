Serik'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Serik ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ç. (31) yönetimindeki 07 YJ 413 plakalı kamyonet, Pınarcık Mahallesi'nde R.B. (31) idaresindeki 07 YNH 71 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüleri A.Ç. ve R.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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