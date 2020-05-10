Serik'te iki traktör kazası: 1'i çocuk 2 ölü - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında, Selahattin Üstünmet (65) ile İbrahim Aldemir (9) yaşamını yitirdi.

Serik'e bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde saat 11.00'de meydana gelen ilk kazada, seraya karpuz toplamaya giden Y.Y.'nin (50) kullandığı traktörde bulunan yeğeni İbrahim Aldemir, dengesini kaybederek düştü. Traktörün altında kalan İbrahim Aldemir ağır yaralandı. Haber verilmesi sonrası gelen sağlık ekipleri İbrahim Aldemir'i ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen İbrahim Aldemir, kurtarılamadı. Aldemir'in cansız bedeni savcının incelemesi sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Traktör sürücüsü Y.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.İkinci kaza saat 15.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. (71) ve Selahattin Üstünmet, 32 EU 096 plakalı traktörle tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Traktörün selesinde oturan Selahattin Üstünmet, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Traktörün altında kalan Selahattin Üstünmet ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Selahattin Üstünmet'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Üstünmet'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Traktör sürücüsü E.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.