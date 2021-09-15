Serik'te İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Serik ilçesinde, İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Dr. Gülşen Dr. Baki Özpınar İlkokulunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından yapıldı.

Salgın nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze eğitimin 1,5 yılın ardından geçen hafta başladığını hatırlatan Ekiz, "Okullarımızın tamamı 'okulum temiz' belgesini almış, Bakanlığımız okullarımıza maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini göndermiştir. Yaz boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye ve Okul aile birliklerince yaptırılan tadilat çalışmaları tamamlanmıştır. İlçemize hayırseverler tarafından yaptırılan okullarımızın da inşaatları devam etmektedir. Biliyoruz ki milletimizi, ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şart eğitimdir." diye konuştu.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve müzik gösterisi ile sona erdi.

Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürü Hasan Küçük ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.