Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2) - Son Dakika

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Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)
6 saat önce
TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADIAntalya'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları vatandaşların işine yaradı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:21 Kaynak: DHA
TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADI
Antalya'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları vatandaşların işine yaradı. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa ve Fatma Gündoğdu çifti, ağaç parçalarını toplamak için ırmak kenarına geldi. Suyun içinden tahta parçalarını toplayan Gündoğdu çifti, parçaları serayı ısıtmak amacıyla yakmak için kullanacaklarını söyledi. Çift, ırmak taştığında sürüklenen ağaç parçalarını toplayıp, bu şekilde kullandıklarını kaydetti.
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