Serik'te beyaz eşya servisinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Serik ilçesinde beyaz eşya tamir ve bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ümit Em'e ait beyaz eşya servisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerindeki yangın hasara yol açtı.

İş yeri sahibinin kardeşi Mutlu Em, "Bugün iş yeri kapalı olunca fırıncı arkadaşlara ekmek dağıtmada yardımcı oluyorduk. Bir yere ekmek götürürken dükkanın önünden geçiyordum ve iş yerinden duman çıktığını gördüm. Hemen itfaiyeye haber verdim. Kısa sürede gelip söndürdüler. İş yeri kapalı olduğu için sadece maddi hasar meydana geldi." dedi.

Sahipleri iş yerlerinin zarara uğradığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.