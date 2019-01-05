Serik'te İşyeri Yangını
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin alt katında bulunan demirci dükkanı ve bitişiğindeki deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Antalya
'nın Serik ilçesinde bir evin alt katında bulunan demirci dükkanı ve bitişiğindeki deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Serik ilçesi Yeni mahalle Hacıaliler caddesi üzerinde bulunan demirci dükkanı ve deposunda çıkan yangın, İtfaiye
biriminin müdahalesi ile üst katında bulunan eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında işyeri içerisinde bulunan malzemeler yanarken işyeri de kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:47 Kaynak: İHA
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