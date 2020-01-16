Serik'te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

Serik ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitim programı düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin Çandır Mahallesi'ndeki Çandır Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki eğitimine öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Eğitimde genel trafik kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, bisikletlilerin ve yayaların trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Jandarma trafik ekiplerinin zaman zaman ilçedeki diğer okullarda da bu tür eğitimler vereceği belirtildi.