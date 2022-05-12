Serik'te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla ilk ve orta okul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Kayaburnu İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenci ve görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kuralları, kara yolunda yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin harekat tarzı ve okul içinde ve dışında uyulması gereken kurallar konusunda uygulamalı eğitim yaptırıldı.

Eğitimde ayrıca, öğrencilere yaya ve okul geçidi etkinliği gerçekleştirildi.