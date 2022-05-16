Serik'te kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Serik'te kablo hırsızı yakalandı

16.05.2022 16:50
Serik'te kablo hırsızı yakalandı

Serik ilçesinde bir evin depo kısmından kablo çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Serik ilçesinde bir evin depo kısmından kablo çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi 2093 Sokak'taki bir evin depo kısmından 220 metre kablo ve 3 musluk başlığının çalındığı ihbarını değerlendiren polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık şüphelisi A.E.K. (27) çalıntı malzemelerle yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıntı malzemeler polis tarafından sahibine teslim edildi.

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika


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