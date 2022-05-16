Serik ilçesinde bir evin depo kısmından kablo çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi 2093 Sokak'taki bir evin depo kısmından 220 metre kablo ve 3 musluk başlığının çalındığı ihbarını değerlendiren polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık şüphelisi A.E.K. (27) çalıntı malzemelerle yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çalıntı malzemeler polis tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Serik'te kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika