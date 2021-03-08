Serik'te Kadınlar Günü'nde 200 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Serik'te Kadınlar Günü'nde 200 fidan toprakla buluşturuldu

08.03.2021 13:13
Serik'te Kadınlar Günü'nde 200 fidan toprakla buluşturuldu, System.String[]

Serik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Orman İşletme Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Serik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Orman İşletme Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleştirilen programa Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk iler daire müdürleri katıldı.

Program kapsamında katılımcılar tarafından 200 servi ve fıstık çamı fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bizim kültür ve inancımızda kadın baş tacımızdır. Cennet anaların ayakları altındadır. İşte bizim için kadın bu. Öte taraftan bir çocuğun üzerinde kadının 3 hakkı varken erkeğin 1 hakkı var. Kadına verilen önem hem ailede hem de çalışma hayatında çok önemlidir. Kadının var olması gelecek nesillerin milli, manevi, kültürel değerlerimize bağlı olarak yetişmesinde en önemli rol kadındır. Kadına yapılan her türlü şiddeti kınıyoruz. Ev kadınına ya da çalışan bir kadına yapılan şiddet arasında bir fark yoktur. Dünya ortalamasında okumuşu da, çalışanı da çalışmayanı da şiddet görüyor. Şiddet sadece sopa değil. Manevi şiddet maddi şiddetten çok daha etkilidir. Şiddetin olmadığı, kadının baş tacı yapıldığı, dinimizin emrettiği kadınlar olmasını diliyoruz. Gününüz kutlu olsun."

Belediye Başkanı Enver Aputkan da kadına şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya görme arzusuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Orman İşletme Müdürü Özgür Cılız, "Bizler için her gün Kadınlar Günü" diyerek kadınlar gününü kutladı.

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Meral Yılmaz ise "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince kadına karşı her türlü şiddete karşı olmak adına bugün ülke genelinde mercan ormanları alanlarında yapılacak ağaç dikim faaliyetinin bir tanesini de Serik'te gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımız bir gün değil her gün kıymetlidir." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te Kadınlar Günü'nde 200 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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