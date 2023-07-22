Kesilen ağaçları kamyonuyla taşıyan adam, yükleme esnasında üzerine tomruk düşmesi sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Kesilen ağaçları kamyonuyla taşıyan adam, yükleme esnasında üzerine tomruk düşmesi sonucu feci şekilde can verdi

22.07.2023 12:10

Antalya'da nakliyeci Kerim Şahin, kamyonundaki yükü boşaltmak için halatları çözdüğü sırada tomruk düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde depoya götürdüğü kamyonundan üzerine tomruk düşen sürücü yaşamını yitirdi.

HALATLARI ÇÖZDÜĞÜ AN TOMRUK DÜŞTÜ

Gebiz Mahallesi Orman İşletme Şefliği'nin deposuna ormanda kesilen ağaçların tomruklarını taşıyan nakliyeci Kerim Şahin'in (41), kamyonundaki yükü boşaltmak için halatları çözdüğü sırada üzerine tomruk düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Depodaki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekmek parası için taşıdığı yük eceli oldu! Kamyondaki halatları çözdüğü an can verdi
Kaynak: AA
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Antalya Adli Tıp Kurumu, Kerim Şahin, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesilen ağaçları kamyonuyla taşıyan adam, yükleme esnasında üzerine tomruk düşmesi sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kesilen ağaçları kamyonuyla taşıyan adam, yükleme esnasında üzerine tomruk düşmesi sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika
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