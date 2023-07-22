Antalya'nın Serik ilçesinde depoya götürdüğü kamyonundan üzerine tomruk düşen sürücü yaşamını yitirdi.
Gebiz Mahallesi Orman İşletme Şefliği'nin deposuna ormanda kesilen ağaçların tomruklarını taşıyan nakliyeci Kerim Şahin'in (41), kamyonundaki yükü boşaltmak için halatları çözdüğü sırada üzerine tomruk düştü.
Depodaki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kesilen ağaçları kamyonuyla taşıyan adam, yükleme esnasında üzerine tomruk düşmesi sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika