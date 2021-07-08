KAMYONDAN DÜŞEN TOMRUKLAR KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyondan yola düşen tomruklar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Aspendos kavşağında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya yönüne giden Hüseyin Uysal'ın kullandığı 07 UZ 937 plakalı kamyonda yüklü tomruklar yola savrulmaya başladı. Bu sırada aynı yönde seyreden 4 otomobil duramayarak önce tomruklara ardından da birbirlerine çarparak zincirleme kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.