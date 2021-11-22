Serik'te kamyonetle çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kamyonetin sürücüsü D.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Serik devlet Hastanesine kaldırıldı. R.U.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü R.U.B. ile motosiklette bulunan O.Y. (14) ve M.B. (14) yaralandı.

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