Serik'te karantina kuralına uymayan aileye 15 bin 750 lira ceza kesildi - Son Dakika

Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan çoban ile temaslı ailesine karantina kuralına uymadıklarını için toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Karıştığı kavga sonrası kesilen 4 bin liralık cezayı ödemeyen çoban M.Ü. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yaklaşık 3 hafta önce adliyeye giden M.Ü, arandığı anlaşılınca gözaltına alındı.

Tutuklanan çobana cezaevine gönderilirken Kovid-19 testi yapıldı. Aynı gün para cezasının ödenmesi üzerine M.Ü. serbest kaldı.

Ertesi gün M.Ü'nün test sonucu pozitif çıkınca filyasyon ve jandarma ekipleri tarafından temaslı olduğu ailesiyle karantinaya alındı.

Karantinanın ardından kontrole giden jandarma ekipleri çoban ve ailesini, evlerinden 1 kilometre uzakta koyunlarını otlatırken yakaladı. Toplam 15 bin 750 lira ceza uygulanan aile, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurdunda zorunlu izolasyona alındı.

Karantina süresi tamamlayan aile evlerine döndü.