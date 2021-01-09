Serik'te karantinadaki mahalleye gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

Serik'te karantinadaki mahalleye gıda yardımı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Haskızılören Mahallesi'ndeki vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Haskızılören Mahallesi'ndeki vatandaşlara gıda yardımında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ederken, karantinaya alınan bölgelere gıda desteği vermeye de devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı son olarak karantinaya alınan Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'ndeki 20 haneye gıda kolisi yardımında bulundu. Haskızılören Mahalle Muhtarı Eyüp Beşbaş, "3 gündür mahallemizdeki bir sokak karantinada. Sokakta yaklaşık 20 hane bulunuyor." dedi. - ANTALYA

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