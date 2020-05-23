Serik'te karantinaya alınan bölgede vaka sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan vaka sayısı 20'ye yükseldi. Mahallenin 15 sokağında uygulanan karantina ise ikinci gününde devam etti. Polisin kuş uçurtmadığı bölgedekilerin ihtiyaçları ise belediye tarafından karşılanıyor.

Serik'te, aynı aileden 2 kişi ve onlarla yakın temasta bulunduğu belirlenen 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 12 kişi hastanede tedaviye alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla önceki gece yarısı karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri, söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı. Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni testler sonucu pozitif vaka sayısının 20'ye yükseldiği öğrenildi. Ayrıca aynı mahallede oturan ve virüs kaptıklarından şüphelenen bazı vatandaşların da test yapılması için hastaneye başvurduğu belirtildi.

Karantinanın ikinci gününde polis sıkı denetimlerini sürdürdü. Polis, sokakların giriş ve çıkış noktalarında nöbet tutmaya devam etti. Vatandaşların ihtiyaçları da bu noktalardan sosyal mesafe kurallarına uyularak karşılandı. Serik Belediyesi temizlik işleri ekipleri de karantina bölgesinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Serik Belediyesi tarafından hazırlanan gıda paketlerini kendisi de karantina altında bulunan mahallenin muhtarlık azası Durmuş Meke, araçla kapı kapı dolaşarak dağıttı.

Durmuş Meke, "Hastanede yatanlarımıza şifalar diliyorum. Karantinadaki halkımıza sabır diliyorum. Allah'ın izniyle geçecek" dedi.

Merkez Mahallesi Muhtarı Zafer Korkmaz da, "Belediyenin hazırladığı gıda paketlerinin dağıtımı karantina altındaki azamız tarafından yapılıyor. İçerideki vatandaşlarımızdan 2 kişi için ilaç ihtiyacı varmış. Beni aradılar, ben de ilaçlarını getirip, teslim ettim. Mahalleli olarak karantina kurallarına uyarak Allah'ın izniyle hep birlikte bu problemi de yeneceğiz" diye konuştu.