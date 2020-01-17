Serik'te karne heyecanı - Son Dakika
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Serik'te karne heyecanı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenciler, düzenlenen tören ve programlarla karnelerini aldı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenciler, düzenlenen tören ve programlarla karnelerini aldı.

9 Mart İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de katıldı.

Protokol üyeleri ve öğretmenler, öğrencilere karne, takdir, teşekkür, iftihar belgelerini dağıttı, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okul birincisi olanlara madalyalarını verdi.

Kaymakam Kurdoğlu, her öğrencinin boş zamanlarında mutlaka kitap okuması gerektiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekiz de ödev verilmeyen öğrencilerin yarıyıl tatilinde dinlenerek ikinci yarıyılda dinç olarak okula gelmelerini istedi.

Bu arada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deniztepesi Mahallesi İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrencilere karne töreni sırasında oyuncak ve kitap hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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