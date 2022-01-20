KAYIP KEÇİ BULUNDUĞU KAYALIKLARDAN KURTARILDI - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 1 hafta önce kaybolan keçiyi, bulunduğu kayalıklardan jandarma ve İnsani Arama ve Kurtarma (İHH) ekipleri kurtardı.

Demirciler mahallesinde Süleyman Yıldırım'a ait keçi 1 hafta önce kayboldu. Yıldırım, kaybolan keçinin bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu kayıp keçiyi Demirciler mahallesi Yarıoluk mevkiideki kayalık alanda buldu. Jandarma kurtarma için İHH'dan yardım istedi. Bölgeye gelen 3 kişilik İHH ekibi, yaklaşık 40 metrelik uçuruma iple inerek keçiyi mahsur kaldığı yerden 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Ekipler keçiyi sahibine teslim etti.