Son Dakika Haberleri: Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu
Son Dakika Güncel Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu

Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu

6 saat önce

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu, System.String[]

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Yumaklar Mahallesi Gölcük mevkisinde İbrahim Karadayı'ya ait 17 keçinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu keçiler, ormanlık alanda otlarken bulundu.

Keçilerini teslim alan Karadayı, jandarmalara teşekkür etti.

Jandarma, Gölcük, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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