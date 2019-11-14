Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu
6 saat önce
Serik ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:10 Kaynak: AA
Serik ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Yumaklar Mahallesi Gölcük mevkisinde İbrahim Karadayı'ya ait 17 keçinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu keçiler, ormanlık alanda otlarken bulundu.
Keçilerini teslim alan Karadayı, jandarmalara teşekkür etti.
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