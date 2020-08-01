Serik'te kayıp keçi, drone ile bulundu - Son Dakika

Serik'te kayıp keçi, drone ile bulundu

Serik'te kayıp keçi, drone ile bulunduAntalya'nın Serik ilçesinde kaybolan keçi, drone ile yapılan arama sonunda açık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Serik'te kayıp keçi, drone ile bulundu Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan keçi, drone ile yapılan arama sonunda açık arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Serik'e bağlı Pınarcık Mahallesi'nde Kurban Bayramı arefesinde kurbanlık keçisini kaybeden Ercan Kara, komşularından yardım istedi. İlk olarak cami hoparlöründen anons yapılarak, görenlerin haber vermesi istendi. Aramadan da sonuç alınamayınca mahallede yaşayan Yahya Durgun, keçinin bulunması için drone kaldırdı. Drone ile yapılan arama sonunda keçinin açık arazide olduğu belirlendi. Keçi, bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 09:26

Kaynak: DHA

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