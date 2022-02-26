Serik'te Kaymakam Kurdoğlu'na veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Serik'te Kaymakam Kurdoğlu'na veda yemeği düzenlendi

26.02.2022 10:42
Serik'te Kaymakam Kurdoğlu'na veda yemeği düzenlendi

Emekliye ayrılan Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu için veda yemeği düzenlendi.

Emekliye ayrılan Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu için veda yemeği düzenlendi.

Serik belediyesi Boğazkent tesislerinde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdulah Aytekin, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaymakam Kurdoğlu, yaptığı konuşmada, salı günü yaş haddinden emekli olacağını belirtti.

Kurdoğlu, 1975 yılında bir köy öğretmeni olarak başladığı meslek hayatını Serik Kaymakamı olarak noktalayacağını ifade ederek, "Serik'te güzel şeyler yaptık. Her güzel şeyin arkasında isimsiz kahramanlar vardır. İlçeye bir şeyler kazandırabildiysek ne mutlu bize. Uyumlu ve ahenkli çalıştık. Bu yıl Ahenk yılı. Eğitimde ahenk, toplumda ahenk. Aslında ahengi sağladığımız zaman toplumda hiçbir sorun da kalmasın. Katılımızın için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

Program sonunda belediye başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ile İlçe Müftüsü İbrahim keser günün anısına Kurdoğlu'na plaket verdi.

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Mehmet Kurdoğlu, Enver Aputkan, Cumhuriyet, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te Kaymakam Kurdoğlu'na veda yemeği düzenlendi - Son Dakika


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