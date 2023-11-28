Sokak köpeğinden kaçarken kamyon çarpan çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazminat ödenmesi kararı

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken kamyon çarpan, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra Pelin Pınar'ın (9) ailesi tarafından açılan davada, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi, toplam 3 milyon 920 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.

Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin 'sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle' Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, geçen eylül ayında verdiği kararda Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek, bu kurumların toplamda 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

"DAVAYI AÇMAMIZDAKİ AMAÇ İDARELERİN ÖNLEM ALMASINI SAĞLAMAK"

Ailenin olayla ilgili Serik Belediyesi aleyhine açtığı ceza davasının ilk duruşması da bugün görüldü. Duruşmada ifade veren Mahra Pelin'in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Kızının ölümünün ardından Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran ve başkanlığını yürüten Murat Pınar, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Valiliği hakkında açtıkları tazminat davasını kazandıklarını söyledi. Pınar, "5 Mart 2022'de meydana gelen kaza ile ilgili olarak avukatımız aracılığıyla tazminat davası açmıştık. Bu davanın neticesinde davalı idareler sorumlu bulunarak davamız sonuçlanmıştır. Bu davayı açmamızdaki amaç, harekete geçmek, hukuk savaşı vererek bu konuda idarelerin önlem almasını sağlamak" dedi.

YÜZDE 100 KUSURLU BULUNDULAR

Mahkeme kararında ebeveyn olarak kendilerinin kusurlu bulunmadığını anlatan Murat Pınar, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluların tespiti, güvenliğin sağlanmaması, kamu hizmetinin örgütlenmesinde, denetlenmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi, kişisel kamusal alanda güvenlik içinde yaşanmasını sağlayan önlemleri yeterince almaması nedeniyle Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin olayın oluşumuna müştereken ve müteselsilen yüzde 100 oranda kusurlu bulunduğunu aktardı. Başıboş sokak köpekleriyle mücadelelerinin süreceğini, tüm çocuklar için verdikleri mücadele sonucu davayı kazandıklarını kaydeden Murat Pınar, bu sonucun örnek olması, halkın, belediyelerin, valiliklerin bilinçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

CEZA DAVASININ DA İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili Serik Belediyesi aleyhine açtıkları ceza davasının ilk duruşmasının da bugün görüldüğünü söyleyen Murat Pınar, bu davada veteriner işleri müdürünün sorumlu tutulduğunu, dönemin ilgili mülki idare amirlerinin yanı sıra mahallede sokak hayvanlarını besleyen 2 kişinin de ismini vererek şikayetçi olduklarını belirtti.

3,9 MİLYON LİRA TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Anne Derya Pınar da bugün görülen ceza davasında ifade verdiğini, mücadelelerinin devam edeceğini söylerken, sokaktaki başıboş köpekler yüzünden insanların ve çocukların güvende olmadığını, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Açtıkları tazminat davasında mahkeme tarafından sorumlu idarelerin toplamda 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini belirten Derya Pınar, sorumlu idarelerin itirazı üzerine dosyanın istinaf mahkemesine gönderildiğini kaydetti.