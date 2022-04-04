Serik'te mahalle muhtarından logar kapağı hırsızlığına tepki - Son Dakika
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Serik'te mahalle muhtarından logar kapağı hırsızlığına tepki

04.04.2022 10:44
Serik'te mahalle muhtarından logar kapağı hırsızlığına tepki

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nin muhtarı Zafer Korkmaz, mahallelerindeki logar kapaklarının sık sık çalınmasına tepki göstererek, "Yeter artık, kapakların çalındığı yerlere gece birileri düşebilir.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nin muhtarı Zafer Korkmaz, mahallelerindeki logar kapaklarının sık sık çalınmasına tepki göstererek, "Yeter artık, kapakların çalındığı yerlere gece birileri düşebilir." dedi.

Mahallede son olarak Tekeli İlkokulu ve Yunus Emre Anadolu Lisesinin çevresindeki logar kapakları çalındı.

Mahalle muhtarı Zafer Korkmaz, "Son 3 gün içerisinde mahallemizdeki çeşitli noktalarda ve 2 okul çevresinde bulunan logar kapakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan kapakların bulunduğu yerler açık şekilde kaldı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar ve özellikle de öğrencilerden her an biri çukura düşecek diye korkuyoruz. Vatandaşlarımızdan logar kapaklarını çalan ya da çalma girişiminde bulunanları görenlerin duyarlı davranarak polise bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Korkmaz, Belediye ve ASAT görevlilerine durumu bildirerek, çalınan logar kapaklarının yenilerinin yapılıncaya kadar bulunduğu yerlerin etrafını güvenlik şeritleriyle çevrildi.

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Zafer Korkmaz, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Serik'te mahalle muhtarından logar kapağı hırsızlığına tepki - Son Dakika
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