SERİK'TE MAKİLİK YANGINI - Son Dakika

Traktörü ile yangın söndürme çalışmalarına katılan Aydın Öz, "Yangını söndürmek için elimizden gelen çabayı gösterdik" dedi.

Şatırlı Mahallesi Kaymere mevkiinde ekin hasadı yapıldıktan sonra nadasa bırakılan arazide saat 12.30 sıralarında çıkan yangın çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı sonucu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü 'ne ait 2 arazöz ve vatandaşların traktörleriyle müdahale edilen yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çevredeki seralara ulaşmasının önüne geçildi.

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