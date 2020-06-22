Serik'te maske takma zorunluluğu sıkı denetleniyor - Son Dakika

Serik'te maske takma zorunluluğu sıkı denetleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle 81 ilde uygulanmak üzere kural haline getirilen maske takma zorunluluğu Antalya'nın Serik ilçesinde de sıkı denetleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle 81 ilde uygulanmak üzere kural haline getirilen maske takma zorunluluğu Antalya'nın Serik ilçesinde de sıkı denetleniyor. Serik Kaymakamlığı, halk sağlığını koruyabilmek ve Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bu sabahtan itibaren uygulamasına başlanan maske takma zorunluluğuna uyulmasına ilişkin bir dizi tedbir aldı. Maskesiz dışarı çıkanlara, polis, jandarma, bekçi ve zabıta gibi kamu görevlilerine denk gelmeleri durumunda Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 900 lira idari ceza uygulanacağı bildirildi. Belediye anons sisteminden yapılan duyurularla da vatandaşların uygulamaya hassasiyet göstermesi istendi. Uyarıların ardından ilçedeki denetimler sıklaştırıldı. İlçe sakinleri de alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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