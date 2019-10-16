Son Dakika Haberleri: Serik'te "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi
Son Dakika Güncel Serik'te 'Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri' düzenlendi

Serik'te "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Belediyesi ve Aspendos Anadolu Hastanesi işbirliğiyle "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Serik'te

Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Belediyesi ve Aspendos Anadolu Hastanesi işbirliğiyle "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Hastanenin Başhekimi Genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Özer İlkgül'ün verdiği seminerde meme kanserinin oluşumu, belirtileri ve nedenleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğunu dikkati çeken İlkgül, "Amacımız hastalığın üstesinden gelmenin yöntemlerini konuşmak ve tartışmak, bu konuda kadınlarımızı bilgilendirmek istedik." diye konuştu.

İlkgül, hastalığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminerlerin devam edeceğini bildirdi.

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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