Serik'te mezarlıktaki musluklar çalındı - Son Dakika

Serik ilçesinde mezarlıktaki musluklar çalındı.

Karataş Mahallesi'ndeki mezarlığa gelenlerin abdest alabilmeleri için konulan 5 musluğun çalındığını fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.

Mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle Muhtarı Sadi Kahya, muslukların çalınmasına tepki göstererek, "Çalacak hiç mi bir şey bulamadınız da gidip mezarlıkta muslukları çalıyorsunuz." dedi.