Serik'te MHP teşkilatı " Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

Antalya'da Serik ve Aksu MHP İlçe Başkanlığı iş birliğinde "Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma" konulu toplantı düzenlendi.

Serik Belediyesi salonunda yapılan toplantıya MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP MYK üyeleri Hüseyin Yıldız, Ahmet Selim Yurdakul, Mustafa Aksoy ve İlknur Fidan, Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, Aksu İlçe Başkanı Hasan Efe Üstün, sivil toplum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, buradaki konuşmasında, Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarının ülke genelinde yapıldığını söyledi.

Durgun, toplantılardaki ana temanın bugünkü üst yönetimle CHP'nin nereye savrulduğunu, HDP ile olan ittifaklarını, terörle mücadeleye nasıl karşı geldiklerini paylaşmak olduğunu kaydetti.

Toplantının "zillet ittifakı" ve onların kötü siyasi faaliyetleri hakkında milleti bilgilendirilmesinin içerdiğini anlatan Durgun, " Türkiye'nin özellikle de siyaseti yeniden dizayn eden meşru yönetimi değiştirmek isteyen, küresel emperyalizmin çıkarları doğrultusunda hareket eden zillet muhalefetine karşı devletin bekası ve milletin bütünlüğüne yönelik bir siyasi seferberlik çağrısı. Bu çağrı ile Türkiye'yi kurucu çizgisinden sapan CHP ile ortaklarının kirli oyunlarını bozarak tezgahlarını dağıtacağız." dedi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise Türk milleti olarak bugüne kadar pek çok badire atlattıklarını ve çok bedel ödediklerini söyledi.

15 Temmuz'da oyunları bozduklarını, kurulan tuzakların yıktıklarını belirten Başkanı, "Tarih, siyasi olarak bizlerin de omuzlarımıza bir kez daha sorumluluk yüklemiş, bu anlamda Cumhur İttifakı adı altında milli bir irade oluşmuştur. Cumhur İttifakı, herkesin 'buraya kadarmış' dediği noktada yeniden başlayanların andıdır. Cumhur İttifakı, bu topraklarda hür ve müstakil yaşamak isteyenlerin bağrı, Cumhur İttifakı bir gönül otağıdır." diye konuştu.