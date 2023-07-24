Serik'te Motosiklet ile Cip Çarpıştı: 2 Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Serik'te Motosiklet ile Cip Çarpıştı: 2 Genç Yaşamını Yitirdi

24.07.2023 10:14

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ciple çarpışan motosikletteki Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz hayatını kaybetti. Kazanın ardından cip sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) yaşamını yitirdi.

Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında D.K.'nin kullandığı 34 AE 8414 plakalı cip ile Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz'ın bulunduğu 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tunç ve Korkmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldükleri hastanede kurtarılamadı. Cip sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Can Korkmaz, Aspendos, Yaşam, Son Dakika

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