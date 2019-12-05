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Serik'te Nations Cup Golf Turnuvası heyecanı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 6-7 Aralık'ta düzenlenecek Maxx Royal Cup öncesi 20 ülkeden 144 oyuncunun katılımıyla bir gün süren Nations Cup düzenlendi.

Serik'te Nations Cup Golf Turnuvası heyecanı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde 6-7 Aralık'ta düzenlenecek Maxx Royal Cup öncesi 20 ülkeden 144 oyuncunun katılımıyla bir gün süren Nations Cup düzenlendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde 6-7 Aralık'ta oynanacak turnuva öncesinde bugün ülke takımlarının yarıştığı Nations Cup düzenlendi. 20 ülkeden 144 oyuncunun sahayı paylaştığı turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Rusya, Estonya, İngiltere, İtalya, Polonya, Hollanda, İskoçya, Romanya, Slovenya, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Hırvatistan, Danimarka ve KKTC'den golfçüler sahaya çıktı.

Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Müdürü Cahit Şahin, "Montgomerie Maxx Royal olarak ilkelere tanık olduğumuz Turkish Airlines Open'ı başarıyla geride bıraktık. İzlenme rekorları kıran tarihi play-off ışıklar altında sona ererken sadece Belek değil Türkiye'nin de çok büyük tanıtımı gerçekleştirildi. Bu dev turnuvanın yankıları sürerken geleneksel organizasyonumuz Maxx Royal Cup'ta dördüncü final heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından amatör golf severler bu kez şampiyona sahamızda oynama ayrıcalığını yaşayacak. Sezon boyunca işbirliği yaptığımız kulüpler ve bu heyecanı yaşayan oyuncularla Maxx Royal Cup'ın finalinde buluşmaktan dolayı çok memnunuz. Tüm oyunculara keyifli bir hafta diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cahit Şahin röportaj

Oyundan detay görüntüler


- Serikantalya
Royal Cup, Antalya, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
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