Serik'te Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Serik'te Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 13:05
Serik'te Nevruz Bayramı kutlandı

Serik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Serik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Serik Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen kutlamaya Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamaların açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Birol Akça, "21 Mart Bahar Bayramı, bereketin simgesi, canlanmanın dirilişin işareti, doğanın yeni bir enerji ile canlanışı, çayır ve çimenlerin yeşermeye başladığı çiçeklerin rengarenk açtığı yeni bir mevsime yeni bir bahara yolculuğun başlangıcıdır. Gerek eski Türklerde, gerekse bütün Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularda ve Osmanlılarda Nevruz bayramları yurdun hemen her köşesinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından Nevruz ateşi yakıldı. Katılımcılar yakılan ateşin üzerinden atladı. Milli Eğitim Müdürü Ekiz ve okul müdürleri örs üzerinde demir dövdü. Ardından Nevruz oyunları oynandı.

Okulun müzik grubunun gösterilerinin ardından program Nevruz ikramı ile sona erdi.

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milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Nevruz Bayramı, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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