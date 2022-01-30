SERİK'TE NİŞAN DÖNÜŞÜ KAZA: 3 YARALI - Son Dakika

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Antalya'nın Serik ilçesinde nişandan dönen ailenin bulunduğu otomobille bir kamyonet çarpıştı. Otomobildeki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Belek Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Serik'e gitmek için kavşakta dönüş yapan Ahmet Arı'nın (54) kullandığı 07 EH 620 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Arı, eşi Hanzade Arı (49) ile kızı Habibe Arı (22) yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartılırken, arka koltukta sıkışan Hanzade Arı'yı itfaiye ekipleri çıkartı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet ve Habibe Arı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan kamyonetin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Ahmet Arı'nın Serik sanayide traktör tamircisi olduğu, ailenin bir yakınlarının nişanından döndükleri belirtildi.